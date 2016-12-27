Лужкова выписали из больницы

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из Боткинской больницы, куда его экстренно госпитализировали на прошлой неделе, сообщили «Интерфаксу» в больнице.

Собеседник агентства уточнил, что Лужкова выписали в понедельник, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось.

В пятницу, 23 декабря, ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что Лужкову стало плохо во время деловой встречи в университете: «У нас сегодня была встреча, мы с ним беседовали о его работе в области агронауки, он занимается посевами, почвами, урожаем. В это время он себя плохо почувствовал – он простужен после перелета».