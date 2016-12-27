В отношении замминистра Иркутской области возбуждено уголовное дело из-за «Боярышника»

Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигуранткой дела о халатности в рамках расследования фактов массовой гибели местных жителей от отравления жидкостью «Боярышник», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, в ноябре 2016 г. подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены факты реализации алкогольной продукции в одном из торговых павильонов, арендатору которого выносились неоднократные предупреждения и штрафы.

«В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», – сказала Петренко.

Это, по ее словам, привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей.

Всего, как сообщалось ранее, к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания.

По данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человека. В больницах остаются 16.