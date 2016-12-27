Песков опроверг назначение нового посла России в Турции

Информация о назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Турции не соответствует действительности, решение не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений нет, информация не соответствует действительности. Решение не принималось. Информации о том, когда оно будет принято, нет», – подчеркнул он.

Ранее «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что послом России в Турции может стать Бабич. Летом он не смог стать послом на Украине, но с тех пор вопрос о его переводе из полпредства не был снят с повестки дня, сообщили источники «Дождя».

Посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.