Пока не найдены подтверждения взрыва или пожара на Ту-154 – СМИ

На фрагментах разбившегося в Сочи Ту-154 и на телах погибших криминалисты не нашли следов взрывчатки, сообщили «Интерфаксу» информированные источники. Также не выявлены следы повреждений, которые бы свидетельствовали о внешнем воздействии. «Таким образом, версия теракта на данный момент не находит подтверждения», – сказал один из них. «Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера», – сказал и источник ТАСС в силовых структурах.

С самого начала расследования катастрофы версия теракта звучала, но подчеркивалось, что она не является основной. В понедельник ФСБ назвала четыре основные рабочие версии крушения Ту-154 Минобороны. Это «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета». Подтверждений версии теракта ФСБ не увидела. «Одна из основных версий крушения на данный момент – попадание посторонних предметов в двигатель», – сказал утром во вторник информированный источник ТАСС. Вместе с тем проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту. «Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине – возможно, перегруза и технической неисправности – рухнул в море», – говорил в понедельник вечером источник «Интерфакса».