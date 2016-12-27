ДНР и ЛНР передали украинским военным двух пленных женщин

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали украинской стороне двух пленных женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Как сообщает УНИАН, это произошло между Донецком и Макеевкой, пленных принял руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Он выразил надежду, что это будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе».

Журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что Сворак влюбилась в жителя Луганской области, приехала к нему по приглашению, но затем он обвинил ее в пособничестве Киеву и передал структурам самопровозглашенной Луганской народной республики, и ее «бросили в подвал». Преснякова, по сведениям Бутусова, – судья из Мариуполя.

Ранее о готовности передать двух пленных женщин украинской стороне безо всяких условий заявили лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Сообщалось, что об этом они договорились на встрече в Минске с депутатом Рады Надеждой Савченко.