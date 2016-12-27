В кафе и ТЦ в Москве нашли бесхозные предметы, несколько сотен человек эвакуированы

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в двух кафе, где были обнаружены подозрительные предметы, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

«Спортивную сумку нашли в кафе "Якитория" на 1-й Тверской-Ямской, из здания эвакуированы 50 человек, ожидается приезд кинологов», - сказал собеседник агентства. Людей также эвакуируют из ТЦ «Звездочка» на ул. Покрышкина, где в кафе обнаружили подозрительный предмет.

«Всего из торгового центра эвакуировано 600 человек», - сообщили агентству.