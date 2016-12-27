Качественной питьевой водой не обеспечены 7% россиян – Путин

Значительная часть поверхностных вод в России загрязнена, заявил на заседании госсовета президент Владимир Путин.

"Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные. 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой", - сказал президент.

По его словам, «практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель».

«Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной. Половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта - и личного, и общественного - составляет от 50 до 90%», - сказал президент.