Специалисты приступили к расшифровке самописца Ту-154

Специалисты приступают к расшифровке черного ящика разбившегося самолета Ту-154, заявил министр транспорта Максим Соколов.

«Самописец сегодня доставлен уже в Подмосковье, в Люберцы, в исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны», - сказал Соколов.

Он добавил, что «есть информация, что средствами радаров нашли и другие черные ящики», она проверяется.

Соколов уточнил, что отправленный на расшифровку черный ящик был параметрическим и фиксировал основные параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения, «поэтому информация с него будет очень важна для дальнейшего расследования». Министр также отметил, что какие-либо выводы делать преждевременно.

Самолет Ту-154 потерпел крушение рано утром 25 декабря около аэропорта Адлер над Черном морем. Никто из находившихся на борту 92 человек не выжил. На борту самолета, летевшего на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе директор и худрук Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, 64 артиста ансамбля, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, девять журналистов «Первого канала», НТВ и канала «Звезда» и известная благотворительница Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Приоритетными версиями причины катастрофы остаются версии об ошибке пилота и технической неисправности самолета. Версия теракта рассматривается, но не является основной.