В море найдены двигатель, стойка шасси и фрагмент хвоста Ту-154

В Черном море найдены двигатель, стойка шасси и крупный фрагмент хвостового оперения разбившегося в воскресенье Ту-154 Минобороны России. Также сообщалось, что известно местонахождение двух «черных ящиков» самолета, главный - параметрический самописец - уже нашли, подняли и доставили в Подмосковье на расшифровку.

Об обнаружении всех самописцев и всех ключевых элементов самолета «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС. По его словам, черные ящики должны поднять, забрать на корабль Минобороны, доставить на берег и отправить в Москву на расшифровку. Он добавил, что на самолете было три бортовых самописца, два из них располагались в хвостовой части самолета, и один спереди.

Затем источник в штабе рассказал «Интерфаксу», что извлечен крупный фрагмент хвостового оперения лайнера, где могут находиться самописцы. Окончательно определить, что это за фрагмент, будет можно на берегу. «Внутри поднятого фрагмента предварительно находятся конструкции, похожие на бортовые самописцы. По докладу с места, их состояние визуально хорошее», - сказал собеседник агентства.

Подводные аппараты судна «Селигер» Главного управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота на удалении 1600 и 4500 м обнаружили еще три фрагмента Ту-154, сообщило затем Минобороны. Это двигатель, стойка шасси и элементы обшивки.

Район крушения обследуют 98 водолазов и 14 глубоководных аппаратов. Военные заявили, что поисковые работы «идут без снижения темпов и интенсивности».

Самолет упал в море на скорости 510 км/ч, в момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, крушение произошло, когда пилоты убирали механизацию. «При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч», - рассказал собеседник агентства. Источник, близкий к следствию, сказал ТАСС, что «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону». Собеседники агентства не исключают, что к крушению могли привести одновременно несколько причин, в том числе поломка одного из двигателей и ошибки экипажа.