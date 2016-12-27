Уходящий президент Болгарии снова заявил о попытках Москвы расколоть ЕС

Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев видит много признаков попыток Москвы дестабилизировать Евросоюз. Как сообщает Deutsche Welle, он сказал Frankfurter Allgemeine Zeitung, что есть свидетельства тому, что Россия спонсирует в Болгарии СМИ и партии, которые выступают против интеграции с ЕС, и то же делается и в других странах. По его мнению, Россия пытается построить аналог Советского союза на новой идеологической основе и дискредитировать европейские ценности - демократию и принцип главенства закона.

Также, по его словам, делаются попытки подорвать доверие к этим ценностям через интернет, хотя еще несколько лет назад в такую деятельность многие политики не хотели верить. Сейчас населению ЕС следует рассказать, что происходит и к чему стремится «российская пропаганда», считает Плевнелиев.

В начале ноября Плевнелиев заявил ВВС, что Россия пытается с помощью кибератак расколоть и дестабилизировать Европу. Также, по его мнению, Кремль пытается повлиять на политику Болгарии и других стран Европы, финансируя политические партии и распространяя пропаганду. В прошлом году сайты Центральной избирательной комиссии Болгарии и ряда правительственных структур подверглись хакерской атаке. По словам Плевнелиева, это нападение могли совершить участники группировки, которая организовала атаки на серверы Демократической партии США во время президентской избирательной кампании. Москва такие обвинения отвергает.