Причиной крушения Ту-154 названа рассогласованность закрылков – «Интерфакс»

Предварительно установлена причина крушения самолета Ту-154 Минобороны, упавшего утром 25 декабря в Черное море близ Сочи - это сваливание при недостаточной для набора высоты скорости из-за рассогласования закрылков. Об этом вечером 27 декабря сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», - сказал источник агентства. По его словам, причина, по которой закрылки могли сработать нештатно, не установлена. Официального подтверждения этой информации нет.

В течение вторника со дна моря в районе катастрофы Ту-154 были подняты бортовые самописцы (черные ящики) - речевой и параметрические. По данным СМИ, они пригодны для расшифровки. Ресурс Life.ru сообщил, что эксперты уже прослушали речевую запись, и последними репликами пилотов оказались «Закрылки, ...!» и «Командир, падаем!». Министр транспорта Максим Соколов подтвердил, что речевой черный ящик доставлен в исследовательский центр Минобороны в Люберцах и специалисты приступили к его расшифровке.

Гипотеза с закрылками появилась сразу после крушения. Так, «Коммерсантъ» написал, что к их рассогласованию могла привести критическая неисправность. «За равномерным выпуском закрылков на Ту-154 следит специальная автоматическая система СПЗ-1А, которая в случае рассогласования выключает их гидропривод, предлагая пилоту перейти на ручное управление закрылками. Однако в случае, например, обрыва привода закрылков СПЗ-1А бессильна», - отметила газета.

Накануне ФСБ России назвала основными рабочими версиями крушения Ту-154 «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета».

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.