Кэрри Фишер скончалась после сердечного приступа – Bloomberg

Американская актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи Органы в оригинальной трилогии «Звездных войн», скончалась в возрасте 60 лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя семьи. «С глубоким прискорбием [дочь Фишер] Билли Лурд извещает, что ее мать, Кэрри Фишер, скончалась этим утром в 8.55», - говорится в сообщении, которое цитирует Reuters.

На минувшей неделе Фишер перенесла сердечный приступ и остановку сердца и была доставлена в реанимацию больницы Лос-Анджелеса. Помимо иконической роли в кино, Фишер была автором бестселлеров, в том числе близкой к автобиографии книге о борьбе человека с наркоманией и алкоголизмом «Wishful Drinking».