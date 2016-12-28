Великобритания и Франция разработали проект резолюции ООН о санкциях против Сирии

Введение санкций против 11 сирийцев и 10 организаций страны, предполагает проект резолюции ООН, подготовленный Великобританией и Францией. Как сообщает Associated Press, санкции касаются тех, имел отношение к химическим атакам. Под их действие также попадут страны которые будут поставлять правительственным войскам Сирии вертолеты. По версии следствия, они использовались при проведении химических атак.

Санкциям может подвергнуться сам научно-исследовательский центр Сирии, а также несколько правительственных компаний и заводов, которые, предположительно, связаны с производством химического оружия.

Помимо Великобритании и Франции, за введение санкций выступают США, лоббирующие принятие решения. Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Москва не поддерживает это предложение.

Миссия по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии была сформирована 13 ноября.