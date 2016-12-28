Спасатели нашли останки еще нескольких погибших на месте крушения Ту-154

Спасатели на месте крушения Ту-154 под Сочи обнаружили несколько фрагментов тел погибших. Об этом сообщил утром в среду, 28 декабря, «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек», – отметил он.

Ранее в Минобороны говорили, что генетическая экспертиза останков погибших состоится в Москве.

Кроме того, на месте крушения найдены несколько крупных обломков лайнера. «Проводится операция по их подъему», – сказал собеседник агентства.

Во вторник, 27 декабря, источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте происшествия сообщил, что водолазы подняли на поверхность все черные ящики Ту-154.

Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, напоминает «РИА Новости».