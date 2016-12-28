МИД назвал надуманной проблему с транспондерами при полетах над Балтикой

Поднятая НАТО проблема полетов боевой авиации с выключенными транспондерами над Балтикой оказалась надуманной и возникла по вине одного из членов альянса, заявил в среду директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

«Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию», – сказал Келин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, как оказалось, эта проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) – намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами.

Речь идет о мелкой технической проблеме, которая может быть решена при проявлении доброй воли со стороны затормозившей все это дело страны, отметил дипломат.

Ранее представители НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские боевые самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Конкретные предложения по обеспечению безопасности полетов над Балтийским морем российская сторона представила на заседании Совета Россия – НАТО 13 июля в Брюсселе. Однако, как заявляли в Москве, готовности к обсуждению этой темы страны НАТО не проявили.