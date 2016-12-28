Агентство Regnum решило подать в суд на Марию Захарову

Агентство Regnum собирается подать в суд иск о клевете к официальному представителю МИД России Марии Захаровой, сказано в заявлении издания.

По мнению агентства, Захарова 27 декабря, говоря о задержании в Белоруссии журналистов Regnum, обвинила издание в употреблении слов «недогосударство» и «недонарод» в отношении Белоруссии и белорусов.

«Однако слово “недонарод” не употреблялось в публикациях ИА Regnum ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, – сказано в заявлении агентства. – Слово же “недогосударство” употреблялось автором ИА Regnum только в отношении Украины и тех, кто сознательно идет по ее пути, – к русофобии, майдану и государственному перевороту, т. е. к отрицанию и уничтожению собственной государственности». Как отмечается в заявлении Regnum, «говорить, что слово “недогосударство” было употреблено в ИА Regnum в отношении Белоруссии, так же верно, как считать, что слово “скотобаза”, употребленное недавно Захаровой, относится ко всем женщинам».