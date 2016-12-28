Ту-154 мог упасть из-за сочетания человеческого и технического факторов – «Интерфакс»

Крушение Ту-154 Минобороны могло произойти из-за сочетания человеческого фактора и технической неисправности, сказал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

«Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу», - сказал он.

Расшифровка бортовых самописцев продолжается. «Первые официальные результаты расшифровки черных ящиков могут быть обнародованы в течение ближайших суток», - сказал собеседник агентства.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе сообщал, что самолет мог разбиться из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. «По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», – говорил он. Причина нештатной работы закрылок на тот момент не была установлена. Life.ru сообщал, что эксперты уже прослушали речевую запись и последними репликами пилотов оказались «Закрылки, ... !» и «Командир, падаем!».

О том, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, сообщал и источник «Коммерсанта», близкий к расследованию. Опрошенные изданием эксперты сказали, что неуборка закрылков - это неприятное, но не катастрофическое происшествие. Они утверждают, что экипаж Ту-154 почему-то не справился с этой проблемой и своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту. В частности, считают эксперты, пилоты, стараясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали чересчур активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. В связи с этим самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.