Сенаторы предложили штрафовать за продажу алкоголя в интернете

Сенаторы Сергей Рябухин и Виталий Шуба сегодня внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 1 млн руб. за розничную продажу алкогольной продукции в интернете.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. «Распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 руб.; на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 руб.; на юридических лиц - от 400 000 руб. до 1 млн руб.», - говорится в законопроекте.

Кроме того, сенаторы хотят изменить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», чтобы блокировать во внесудебном порядке сайты, распространяющие информацию о розничной продаже алкоголя в интернете.

«Сбыт алкоголя физическим лицам дистанционным способом несет в себе риски практически по всем направлениям государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции: - угроза жизни и здоровью населения ввиду сбыта ему небезопасной продукции, содержащей этиловый спирт, в том числе суррогатов алкогольной продукции; - нарушение прав потребителя ввиду сбыта ему некачественной продукции; - сбыт алкогольной продукции несовершеннолетним;- нарушение федеральных и региональных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции;- сбыт алкогольной продукции, немаркированной либо маркированной фальшивыми федеральными специальными или акцизными марками; - неуплата налогов; - сбыт продукции по ценам ниже минимальных цен, установленных Росалкогольрегулированием; - недобросовестная конкуренция, наносящая ущерб легальным участникам алкогольного рынка», - пишут авторы законопроекта.

Отметим, что возобновление торговли алкоголем через интернет в сентябре поддержали Минпромторг, Минэкономразвития и Росалкогольрегулирование (последнее - при условии досудебной блокировки сайтов с нарушениями). Предполагалось, что при покупке алкоголя через интернет документы у покупателя будет проверять курьер, который доставил заказ. Легализацию интернет-торговли спиртным не поддерживал Роспотребнадзор.