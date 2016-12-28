Лавров обвинил чиновников ООН во лжи о гуманитарной ситуации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой назвал неприемлемым распространение отдельными чиновниками ООН ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в МИД России.

По словам представителя министерства, Лавров говорил об отдельных чиновниках гуманитарных подразделений ООН, «не гнушающихся распространением ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии и спекулирующих на страданиях людей для нагнетания антиправительственной риторики». В Москве требуют немедленного прекращения подобной политизации гуманитарных вопросов.

«Соответствующие службы Секретариата ООН и подзуживающие их некоторые члены СБ ООН вместо попыток выносить односторонние суждения о положении гражданского населения в Алеппо должны подключиться к реальной доставке гуманитарной помощи в этот и другие районы Сирии, чем давно занимаются сотрудники российского центра примирения враждующих сторон в сотрудничестве с МККК и ВОЗ», - сказал собеседник ТАСС.

Де Мистура поддержал результаты встреч глав МИД и Минобороны России, Турции и Ирана 20 декабря в Москве, включая подготовку межсирийской встречи в Астане и соглашения между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии, сообщил также представитель МИДа. Он выразил готовность ООН «содействовать их реализации, включая подготовку договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении боевых действий и проведении переговоров в Астане».