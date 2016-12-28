«Новая газета» сообщила об отставке первого замруководителя МВД Чечни

В Чечне может уйти в отставку первый замруководителя регионального МВД Апти Алаудинов, сообщает «Новая газета» со ссылкой на два источника. По утверждению одного из них, от Алаудинова потребовали уйти в отставку в связи с недавним нападением на полицейских в Грозном. Нападение стало полной неожиданностью для чеченских силовиков, а глава Чечни Рамзан Кадыров счел это полным провалом агентурной работы полицейских, напоминает газета. Также в отставку могут уйти несколько высокопоставленных сотрудников МВД Чечни и начальников районных ОВД, добавил этот источник.

По версии другого источника, Алаудинов должен был подать в отставку по собственному желанию сегодня утром, после острого личного конфликта с Кадыровым.