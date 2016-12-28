Российское посольство в Дамаске обстреляли дважды за день

28 декабря российское посольство в Сирии дважды подверглось обстрелу, заявил МИД. Это произошло в 13.00 мск и 13.19. Одна мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий и не разорвалась, вторая упала рядом с территорией дипмиссии. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

«Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита», - заявило внешнеполитическое ведомство. В МИДе вынуждены констатировать, что сохраняется реальная угроза посольству со стороны «тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска». В ведомстве считают, что это подтверждает необходимость скорейшей ликвидации террористических очагов.

Обстрелы должны быть «категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма», уверены в МИДе.