СКР заподозрил в мошенничестве помощника руководителя Росприроднадзора

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова. Дело возбуждено о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает сайт управления. 28 декабря суд должен избрать им меру пресечения.

По версии следствия, Валенза и его знакомый договорились похитить деньги и. о. руководителя департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка. От него собирались потребовать 15 млн руб. за положительный результат этой проверки. По данным следствия, подозреваемые не могли повлиять на выводы проверяющих. Действия соучастников удалось пресечь с помощью сотрудников УФСБ Москвы и Московской области и «при содействии соответствующей службы Министерства природных ресурсов и экологии России». Обоих задержали при получении части взятки в ходе оперативно-розыскного мероприятия 26 декабря в Москве. На допросе оба задержанных признали вину, сообщает СКР.