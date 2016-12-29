Основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154 завершена

Основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Минобороны Ту-154 завершена, сообщил источник «РИА Новости». Он уточнил, что спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета.

По данным собеседника «Интерфакса», предварительно на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза.

Ранее были подняты все три черных ящика Ту-154. Два бортовых самописца были обнаружены в хорошем состоянии, и военные авиаэксперты уже приступили к их расшифровке. Пленка третьего самописца, по словам источника, подверглась механическому воздействию и воздействию морской воды, однако информацию с нее считать можно. Эксперты приступят к расшифровке третьего черного ящика сегодня во второй половине дня, говорит источник.

Источник «Интерфакса» в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС также говорил, что катастрофа могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.

«Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу», - сказал источник.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.