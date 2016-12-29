Кадыров назвал «болтологией» сообщение об отставке замминистра внутренних дел Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщение «Новой газеты» о грядущей отставке замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинова. Издание сообщило в среду, что от Алаудинова потребовали написать заявление об уходе. Один источник связал это с недавним нападением на полицейских в Грозном, которое Кадыров счел провалом агентурной работы полиции, другой источник объяснил это личным конфликтом Алаудинова и главы Чечни.

Кадыров написал в Instagram, что узнал, что «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку» из прессы, после возвращения из двухдневной поездки в Москву. Он назвал это сообщение «откровенной болтологией и пустыми разговорами», рассказал, что в среду вечером встречался с руководителем МВД Русланом Алхановым и Алаудиновым для обсуждения мер безопасности на праздники. «Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность», - добавил он.

Сообщившую об отставке Алаудинова газету, не называя ее, Кадыров назвал изданием, специализирующимся «на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой».