Ереван: На границе с Азербайджаном идет бой

В Ереване заявляют о попытке азербайджанских диверсантов пересечь границу Армении, идет бой.

Вооруженные силы Азербайджана утром 29 декабря предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию Армении, утверждают в Минобороны республики.

«Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения», - написал в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что бой продолжается и в настоящее время: «ведется огонь из снайперских винтовок и гранатометов». ВС «Армении полностью контролируют ситуацию, пресекая посягательства противника», - отметил Ованннисян.

В Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз».

По данным ведомства, обстрел велся как с территории самой Армении, так и с «оккупированных земель Азербайджана».

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 г. Последний раз ситуация обострилась 2 апреля. Весной начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Однако вскоре конфликт в Нагорном Карабахе после обострения стих.