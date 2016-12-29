Руководитель "Компании Усть-Луга" арестован на 25 суток

В Петербурге Дзержинский районный суд арестовал председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита на 25 суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию суда. Топ-менеджер обвиняется по ст. 159 ч. 4 УК («мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). Ночью информагентства сообщили, что в компании прошли обыски, адвокат Александр Почуев отмечал, что обыски в управляющей компании порта проводятся не впервые и на этот раз в офис пришла ФСБ.

О задержании Израйлита в компании узнали из СМИ, заявила в четверг «РИА Новости» директор по внешним связям организации Татьяна Паук, в чем его обвиняют, в компании не знают. «На данный момент времени мы абсолютно точно знаем о факте предъявления обвинения председателю совета директоров компании Валерию Соломоновичу Израйлиту. Можем подтвердить, что вчера в компании велись следственные действия. По какой статье предъявлены обвинения, мы не знаем, - сказала она. - Операционная деятельность осуществлялась в штатном режиме и в полном объёме. Многие сотрудники и не знали, что на верхнем этаже работают следователи, никаких "маски-шоу" не было».

ОАО «Компания Усть-Луга» было создано в 1992 г. специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн т различных грузов в год. Строительство нового российского порта велось в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» на условиях государственно-частного партнерства, напоминает ТАСС.