Путин подписал закон о детском отдыхе

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья.

Законопроект был разработан сенаторами и депутатами после трагедии, произошедшей минувшим летом в Карелии на Сямозере, где утонули дети. Он уточняет понятие «организации отдыха детей и их оздоровления».

Такими считаются «организации (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) летнего, сезонного или круглогодичного действия, стационарного или нестационарного (палаточного) типа с круглосуточным либо дневным пребыванием, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления».

Кроме того, закон конкретизирует полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности.

Закон закрепляет полномочия органа государственной власти, уполномоченного правительством РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Инициатива также предусматривает создание Федерального реестра сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления.

Устанавливается обязанность туроператоров, турагентов и организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание, в случаях и порядке, определенных законодательством РФ, соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами.

Также закон обязывает эти организации соблюдать требования к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.