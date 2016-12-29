Клименко предупредил россиян о возможном отключении от мирового интернета

Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко в интервью RT.

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

«Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета, - высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», - сказал Клименко.

Советник президента полагает, что из-за высокой вероятности «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Клименко отметил, что деятельность обычных пользователей интернета закон контролировать не будет.

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