ФСБ задержала планировавших теракт в Москве сторонников ИГ

Сотрудники ФСБ России задержали в Дагестане семерых членов законспирированной группы сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство». По данным спецслужб, задержанные планировали серию терактов на территории московского региона.

Российская спецслужба сообщает, что «террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара международной террористической организации ИГ».

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.

12 ноября сотрудники ФСБ задержали десятерых членов террористической группы, выходцев из стран Центрально-азиатского региона, которые планировали совершить теракты в Москве и Санкт-Петербурге. Террористические акции боевики собирались совершить «в целях уничтожения гражданских лиц в местах массового нахождения людей», указывают в ведомстве.