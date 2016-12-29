Анатолий Антонов переходит из Минобороны на пост замглавы МИДа

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел, освободив его от занимаемой должности.

До настоящего времени Антонов занимал пост замминистра обороны. Ранее Антонов работал в системе МИД России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент разрешил иметь в МИД РФ 10 заместителей министра, в том числе одного первого замминистра, одного замминистра по вопросам противодействия терроризму, одного статс-секретаря - замминистра и одного генерального директора МИДа, а также 41 департамент по основным направлениям деятельности министерства.