Армения и Азербайджан заявили о больших потерях противника в бою на границе

Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, утверждают в Баку в министерстве обороны.

«При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями», - сказали агентству «Интерфакс» в ведомстве.

Ереван же обвинил Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе. «Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения», - сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его данным, в бою погибли трое армянских военнослужащих и до семи бойцов противника.

Позднее в пресс-службе минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы республики нейтрализовали наступление азербайджанских войск на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари. «Противник отброшен, есть погибшие и раненые, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян», - отметили в минобороны.

Согласно сообщению министерство обороны располагает неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой был установлен в мае 1994 г. Последний раз ситуация обострилась 2 апреля. Весной начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Однако вскоре конфликт в Нагорном Карабахе после обострения стих.