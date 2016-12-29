В новый список жизненно необходимых лекарств вошло 646 наименований

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении нового списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Премьер-министр отметил, что распоряжение направлено на то, чтобы контролировать цены, исключить спекуляции и, конечно, чтобы эти лекарства оставались доступными для людей.

Как заявил премьер, с недавнего времени перечень таких лекарств стал формироваться более открыто и с участием профессионального сообщества. Благодаря этому правительство будет лучше понимать, какие лекарства наиболее востребованы, какова ситуация с ценами на них, а также насколько регионы обеспечены тем или иным лекарственным препаратом.

Вице-премьер Ольга Голодец напомнила, что за последние два года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был заметно расширен, в него включили 96 новых наименований. Она отметила, что всего в списке 646 международных непатентованных наименований.

По словам Голодец, в последние годы в списке жизненно необходимых лекарств увеличивается доля препаратов российского производства. В частности, благодаря росту в отечественной фарминдустрии, как отметила вице-премьер, доля российских лекарств выросла с 72% в 2015 г. до 76,8% в 2016 г.