В Германии отпустили предполагаемого сообщника берлинского террориста

Прокуратура Германии отпустила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в участии в организации теракта в Берлине, сообщило в четверг агентство Reuters. Подозреваемый был задержан накануне, его имя не раскрывалось.

«Расследование показало, что задержанный не мог быть связным [исполнителя теракта] Аниса Амри, поэтому он был выпущен на свободу», - заявила представитель прокуратуры Фрауке Келлер.

Представитель прокуратуры уточнила, что калибр пистолета, из которого был застрелен водитель грузовика, захваченного Амри, соответствует калибру найденного рядом с его телом в Милане. Тот ли это пистолет, еще предстоит установить. Также Келлер подтвердила, что избежать большего числа жертв помогла система автоматического торможения тягача Scaniа, использованного в теракте: она остановила фуру через 70-80 м после первого удара.

Как сообщалось, неназванного 40-летнего тунисца удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого в Милане исполнителя теракта. Теракт на предрождественской ярмарке в Берлине произошел 19 декабря: выходец из Туниса Анис Амри, убив водителя грузовика, направил машину в толпу на Брайтшайдплатц. Погибли 12 человек, ранены 48.