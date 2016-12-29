Азербайджан объявил о перехвате армянского беспилотника

ВС Азербайджана в четверг перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Армении, утверждает азербайджанское военное ведомство.

«Вечером 29 декабря в направлении Тертерского района подразделениями Вооруженных cил Азербайджана был своевременно обнаружен и специальным способом посажен на землю БПЛА, принадлежащий ВС Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями подразделений азербайджанской армии», - отмечается в сообщении минобороны Азербайджана.

Утром в четверг Ереван обвинил Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе. Позднее в пресс-службе минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы республики нейтрализовали наступательные действия азербайджанских войск на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари.

Со своей стороны в минобороны Азербайджана сообщили, что разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию республики.