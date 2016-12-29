Трамп назвал два главных принципа своей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп сегодня назвал два основных принципа своей администрации. Их он кратко изложил в своем Instagram.

«У моей администрации будет два простых правила: «Покупай американское!» и «Нанимай американцев!», - говорится в подписи к фото Трампа в бейсболке с лозунгом его предвыборной кампании: «Сделаем Америку снова великой!».

В ходе кампании Трампа его противники неоднократно указывали, что эти бейсболки сделаны в Китае.