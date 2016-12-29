США могут объявить о новых санкциях против России 30 декабря

Объявление санкций, связанных с предполагаемым вмешательством России в предвыборную кампанию США, может состояться как в четверг, 29 декабря, так и в пятницу, 30 декабря, сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. «Как в четверг, так и в пятницу правительственное распоряжение Обамы от 2015 г. будет обновлено, чтобы сообщить о новых ответных шагах», - говорится в сообщении телеканала.

По словам чиновников, ограничительные меры будут включать, в частности, экономические санкции, согласованные с минфином США.

Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Барака Обамы собирается в четверг объявить об ответных мерах против России из-за возможной причастности России к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании. Согласно информации телеканала речь идет о расширении санкций и о дипломатических мерах.

Согласно данным CNN в Вашингтоне объявят о «публичной», незасекреченной части американских ответных мер. «Федеральное правительство США планирует без предупреждения принимать скрытые меры, когда это потребуется», - отмечалось в сообщении. Кроме того, администрация планирует назвать имена лиц, которые якобы использовали взломанную информацию, принадлежащую Демократической партии и ее представителям, для того, чтобы направить ее против кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Власти США последние месяцы регулярно обвиняли хакеров из России в кибератаках, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы. Российская сторона подобные обвинения неоднократно же отвергала.