Путин отклонил законопроект о базе данных обучающихся

Президент России Владимир Путин отклонил федеральный законопроект, который предусматривает создание информационных систем «Контингент обучающихся», сообщила пресс-служба Кремля. Путин сообщил о своем решении письмом руководителям обеих палат парламента - председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Полагаю, что федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», - указал глава государства.

Госдума приняла законопроект 21 декабря, Совет Федерации одобрил его 23 декабря. Отклоняя законопроект, президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработать его в целях защиты интересов родителей и детей, сообщили в Кремле.

Законопроект вносило в Госдуму правительство. Наибольшие возражения наблюдателей вызвало одно из его положений: при создании баз данных учащихся, начиная с дошкольного муниципального образования, перечень данных о ребенке, обязательных к внесению, определяет правительство. Минобрнауки же, в частности, предлагало вносить в базу данные об успеваемости, здоровье и семьях обучающихся. Законопроект критиковала депутат Елена Мизулина: по ее мнению, он вторгается в частную жизнь семьи и создает почву для злоупотреблений.