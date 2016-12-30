СКР возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии

После нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СКР.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на сотрудников Росгвардии в районе поселения Роговое в Новой Москве. По данным источника «Интерфакса», сотрудники Росгвардии выехали на вызов о массовой драке. В результате нападения один из них погиб, а другой - получил ранения. Нападавшие также забрали у них оружие.

Пресс-служба СКР уточнила, что вечером 29 декабря, в четверг, на территории ТиНАО в Москве при проверке документов группа лиц открыла огонь по наряду вневедомственной охраны Росгвардии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в течение трех часов были задержаны восемь подозреваемых.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что напавшие являются уроженцами Северного Кавказа. Собеседник агентства также рассказал, что нападение было совершено на территории заброшенной пожарной части, а погибший сотрудник Росгвардии был водителем экипажа.