Забайкальским учителям задерживают зарплату перед Новым годом

Забайкальская краевая организация профсоюза работников образования просит главу региона погасить учителям долги по декабрьской зарплате, сообщает пресс-служба краевых профсоюзов.

«Размеры выплат заработной платы забайкальских учителей в преддверии новогодних праздников составляют от 5% до 25%», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, самые низкие выплаты получили учителя Карымского, Красночикойского, Читинского, Краснокаменского и Сретенского районов.

Так, в поселке Дарасун (Карымский район) аванс за декабрь составил порядка 1500 руб. (8%), тогда как речь шла о выплатах денег за первую половину декабря.

Ранее сообщалось, что задержки зарплат бюджетникам наблюдались в Забайкальском крае с начала 2015 г. Учителя ряда школ региона неоднократно приостанавливали работу, добиваясь выплаты денег.