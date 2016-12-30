Рособрнадзор запретил пяти вузам принимать студентов

Рособрнадзор за прошедшую неделю по результатам проверок запретил прием в пять вузов, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что запрет коснулся Тюменского филиала Сибирского университета потребительской кооперации, Института управления, Педагогического института Калининградской области, Санкт-Петербургского медико-социального института и Восточного института.

Кроме того, аккредитации лишен филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Калуге. Частично по ряду специальностей аккредитации лишилась Курская академия государственной и муниципальной службы.

Ранее по результатам проверок со 2 по 15 декабря были лишены аккредитации шесть вузов. Среди них: Альметьевский филиал Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, два филиала Московского финансово-юридического университета МФЮА в Волгограде и Орске, два филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета в Кизляре и в Великом Новгороде и ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз».