СМИ узнали о предложении властей отказаться от использования газа в жилых домах

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин предложил запретить использование газа в жилых домах в России. Письмо с такой инициативой он написал депутату Госдумы Валерию Рашкину (копия письма попала в распоряжение RT).

Алешин отмечает, что решение об отказе от использования газа в жилых домах необходимо принять с целью «исключения взрывов и пожаров». Руководитель Ростехнадзора предлагает применить эти меры как для вновь строящихся многоэтажных домов, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения).

На сегодняшний день в России газифицировано 67% жилых домов, а электроплитами оснащено только 22% квартир. Однако Алешин отметил, что приготовление пищи с помощью газа составляет около 1% от общего потребления газа в стране. Он предлагает в качестве альтернативы электробытовые приборы.

Отметим, что на сегодняшний день техрегламентом о требованиях пожарной безопасности уже запрещено устанавливать газовые плиты в домах высотой 11 этажей и более.

RT пишет, что Алешин не уточнил, когда может быть принято это решение и обсуждался ли вопрос с другими заинтересованными ведомствами. В пресс-службах Ростехнадзора и Минстроя не смогли дать оперативных комментариев. Напомним, ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин, которому адресовано письмо руководителя Ростехнадзора, предлагал рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах. Парламентарий также предлагал оснастить дома датчиками загазованности.