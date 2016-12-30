Ростехнадзор предложил отказаться от использования газовых плит

Ростехнадзор предлагает отказаться от использования газового оборудования в домах и квартирах в пользу электрического для исключения риска взрывов и пожаров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Письмо с соответствующим предложением глава Ростехнадзора Алексей Алешин написал депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину.

«Ростехнадзор искренне разделяет озабоченность сложившейся ситуацией, связанной с организацией и осуществлением деятельности в сфере технического обслуживания, ремонта и диагностики внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет не о запрете использования бытового газа в домах, а о необходимости модернизации самой существующей системы, «в рамках которой можно задуматься, например, и о переходе на укомплектование новых жилых домов соответствующими электробытовыми приборами».

В ведомстве пояснили, что у Ростехнадзора нет полномочий по контролю за техобслуживанием и состоянием газового оборудования в домах и квартирах - эти проверки проводят органы государственного жилищного надзора в регионах России.

«Подчеркиваю: мысль о переходе на исключительно электрические плиты во вновь строящихся домах может быть рассмотрена как одна из идей, тем для размышления и обсуждения. Даже если подобное решение когда-нибудь будет принято, приниматься оно будет не Ростехнадзором», - пояснил представитель ведомства.