Маккейн организует слушания в сенате США по российской киберугрозе

Председатель комитета сената США по делам Вооруженных сил Джон Маккейн планирует 5 января провести слушания по вопросу о российской киберугрозе, сообщает в пятницу издание Politico.

По его информации, на слушаниях в комитете выступят директор нацразведки США Джеймс Клаппер, глава кибернетического командования США Майк Роджерс, замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Politico отмечает, что слушания состоятся лишь спустя три дня после начала работы конгресса нового созыва.

В минувший четверг администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско, они должны покинуть США до 1 января.

После того как было объявлено о введении США санкций, Маккейн и ещеодин сенатор-республиканец Линдси Грэм заявили, что постараются сделать все возможное в конгрессе, чтобы наложить более жесткие санкции в отношении России.

По мнению сенаторов, введенные ограничительные меры являются «небольшой ценой» для России, чтобы заплатить за якобы вмешательство в президентские выборы в США.