Сноуден и информатор Wikileaks попали в список просителей амнистии у Обамы

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден значится в списке людей, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование, сообщает в пятницу американское издание Politico.

Также в списке бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, ныне отбывающая тюремное наказание в США.

При этом эксперты полагают, что просьбы обоих вряд ли будут удовлетворены Обамой перед его уходом с поста президента, подчеркивает издание.