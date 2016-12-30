Госдеп оставил заявление Путина по дипломатам без комментария

Действующая администрация США ознакомилась с заявлением президента России Владимира Путина, принявшего решение не высылать американских дипломатов в ответ на недружественные шаги Вашингтона. Правительство США оставляет это заявление российского лидера без комментариев. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель госдепартамента США.

«Мы видели высказывания президента Путина. У нас [к этому] добавить нечего», - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Ранее от комментариев по данному поводу отказался и Совет национальной безопасности Белого дома.

Ранее в пятницу Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов». «Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», - сказал он.

Однако президент отметил, что по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа и российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.

Путин подчеркнул, что «новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений». По словам президента, такие действия противоречат коренным интересам как российского, так и американского народов.

«Мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа», - сказал Путин.