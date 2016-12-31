Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров, уполномочив Государственный таможенный комитет (ГТК) провести переговоры по данному документу, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

ГТК также получает прав при необходимости вносить в проект договора изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Белорусский лидер поручил подписать договор «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

Лидеры ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) 26 декабря в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс. Лукашенко на том заседании не присутствовал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял тогда, что из-за отсутствия на саммите Лукашенко все документы, ранее согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Белоруссии.