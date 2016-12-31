В Москве трое неизвестных ранили борца Расула Мирзаева

В Москве трое неизвестных избили и ранили из травматического пистолета бойца смешанного стиля Расула Мирзаева. Нападение произошло на юге столицы, передает ТАСС.

«Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован», - сказал источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе полиции факт нападения подтвердили, однако не стали уточнять личность пострадавшего.

«Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников», - добавили в пресс-службе.

Четыре года назад Мирзаев был осужден за убийство по неосторожности студента Ивана Агафонова. 15 августа 2011 г. спортсмен возле входа в ночной клуб, «применив профессиональные навыки и спортивную подготовку, умышлено нанес один акцентированный удар левой рукой в область лица Агафонова». В результате удара студент впал в кому и через три дня умер в больнице.