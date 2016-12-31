В Москве ограничат движение транспорта из-за новогодних мероприятий

В центре Москвы часть улиц будет перекрыта из-за проведения новогодних мероприятий. В частности, движение автомобилей будет ограничено в ночь на 1 и 8 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Днем 31 декабря с 09:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Ильинка в связи с проведением детского новогоднего представления «Елка мэра».

В ночь на 1 января для организации и проведения фейерверков с 23:50 до 00:10 будет ограничено движение по Москворецкой улице, с 00:50 до 01:10 - по Вологодскому проезду, улице Кадырова и улице Федосьино.

8 января для проведения 2-го Зимнего велопарада с 6 утра и до 17 часов ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 11 утра до 13 часов - по Фрунзенской набережной, Пречистенской набережной, Кремлевской набережной, по Москворецкой набережной, по Китайгородскому проезду, Варварке и по Москворецкой улице.

Городской наземный транспорт, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут работать в круглосуточном режиме.