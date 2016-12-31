Электроснабжение обесточенных из-за непогоды населенных пунктов Крыма восстановлено

Электроснабжение 37 населенных пунктов Крыма, обесточенных из-за непогоды, восстановлено, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Электроснабжение городов и районов Крыма восстановлено», - отметили в ведомстве.

30 декабря из-за сильного ветра и снега в Крыму без электроснабжения остались 37 населенных пунктов, из них в 18 электричество поступало частично. Всего в данных населенных пунктах проживает 8197 человек.