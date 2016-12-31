В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

«31 декабря до 21:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», - заявили в ведомстве.

Москвичей просят не парковаться под деревьями, а пешеходов - обходить рекламные щиты и дорожные знаки.

В праздничные дни погода в Москве будет изменчива. В начале января атмосферные фронты атлантического циклона принесут осадки в виде мокрого снега, ожидается гололед, температура повысится до 2 градусов.

В рождественскую ночь температура опустится до 11-16 градусов ниже нуля.